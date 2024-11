Quotidiano.net - Uccise la fidanzata Giulia, ergastolo per Impagnatiello

Leggi su Quotidiano.net

Alessandroè stato condannato all'per aver ucciso a coltellate laTramontano, di 29 anni, incinta di sette mesi, il 27 maggio 2023 a Senago, in provincia di Milano. Lo ha deciso oggi la Corte di Assise al termine del processo di primo grado per omicidio volontario pluriaggravato, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere.