Fanpage.it - Uccide figlia di 10 mesi e tenta suicidio a Nole, sui biglietti scriveva: “Vivere così non ha più senso”

Leggi su Fanpage.it

Suidi addio scritti prima dire la figlioletta di 10re il, la mamma 34enne didi "non riuscire più a vivere con la depressione post partum". La donna è in arresto per omicidio ma è attualmente ricoverata al Molinette di Torino dopo che ha cercato di togliersi la vita con un coltello da cucina.