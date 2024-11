Turetta legale Cecchettin | Non si è mai pentito non ha chiesto perdono

Leggi su .com

(Adnkronos) – "non si è maiper l'omicidio di Giulia, non si è mai scusato. La scorsa udienza Ginoera qui e lo poteva fare". Nell'udienza del processo a Filippo, imputato per l'omicidio di Giulia, interviene l'avvocato Stefano Tigani,di parte civile di Gino, papà della ventiduenne .L'articolo: “Non si è mai, non ha” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.