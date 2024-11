Quotidiano.net - Trump, 'l'archiviazione dei casi è una grande vittoria'

Leggi su Quotidiano.net

"Una". Così il portavoce di Donaldha definito in una nota l'dei duea suo carico da parte del procuratore speciale Jack Smith. Dopo aver archiviato il procedimento per l'assalto a Capitol Hill, il procuratore speciale Jack Smith ha annunciato che lascerà cadere il procedimento contro il presidente eletto Donaldanche per le carte segrete portate a Mar-a-Lago. Lo riferisce la Cnn.