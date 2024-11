Ilgiorno.it - Troppo stanchi per volare. Scontro sindacati-Neos. Oggi scatta il presidio

Leggi su Ilgiorno.it

MALPENSA (Varese)a Malpensa organizzato da Filt Cgil e Uil Trasporti di piloti e assistenti di volo della compagniadavanti al Training and operations center del vettore. Tra le richieste del personale alla compagnia: garantire la stabilità dei turni senza modifiche improvvise, assicurare periodi di riposo e proteggere il diritto dei dipendenti di dichiararsi "unfit to fly" senza pressioni.dalle 12 alle 17 ribadiranno le loro richieste, nel frattempo è stata aperta la procedura di raffreddamento, il primo passo per un eventuale sciopero. Tutto nasce da quanto accaduto il 10 novembre, ha spiegato Fabrizio Mazza, del Dipartimento nazionale Uil trasporti:"Sei persone di un equipaggiosono state portate a Verona dove avrebbero dovuto dormire in un hotel e poi partire la mattina.