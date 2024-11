Trentino esplosione in casa | un morto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.50 Un uomo è stato trovato senza vita nel centro storico di Besenello, in Trentitino, appena fuori dalla sua abitazione, in cui ci sarebbe stata un', dovuta probabilmente a una fuga di gas. Sul posto gli operatori sanitari, i carabinieri di Rovereto (Trento) e diverse squadre dei vigili del fuoco. Si indaga per stabilire se l'uomo sia deceduto a seguito dell', e le cause dell'stessa.