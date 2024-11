Bresciatoday.it - Trattore si rovescia e finisce nel canale: agricoltore soccorso e portato al Civile

Leggi su Bresciatoday.it

Stava percorrendo la Strada provinciale 21 a Lograto, quando, per cause ancora da chiarire, ilche guidava è finito contro il guardrail e poi si è ribaltato in un fossato, finendo la sua corsa ruote all'aria.Per l'uomo di 61 anni si è inizialmente temuto il peggio: la chiamata al.