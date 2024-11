Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-11-2024 ore 18:30

Luceverdeben trovati all’ascolto Buonasera andiamo subito ad aggiornare la situazione lungo le due carreggiate del raccordo anulare ilrisulta ancora intenso con code tra lo svincolo per La casa è quello per la Salaria È tra la Nomentana e La Rustica in carreggiata interna rallentamenti e code anche sulla carreggiata esterna tra Laurentina e Lanina code per lavori sulla tangenziale est e tra la Farnesina e viale della Moschea direzione San Giovanni e dalla Nomentana alla Salaria verso lo stadio Olimpico code che ritroviamo anche all’interno della galleria Giovanni XXIII direzione Pineta Sacchetti perintenso in uscita dasul tratto Urbano della A24 da Portonaccio fino a Settecaminicon rallentamenti le consolari in uscita dalla città ed infine a causa di un incidente tra veicoli privati le linee tram 319 sono sostituite da bus nella 3 Galeno Valle Giulia Risorgimento dei tagli di questa ed altre notizie sul sito