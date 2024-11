Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-11-2024 ore 18:00

LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto rallentamenti con code a tratti lungo le due carreggiate del raccordo anulare tra lo svincolo per La Trionfale è quello per La Rustica in carreggiata interna e tra laFiumicino e Lanina in esterna code per lavori poi sulla tangenziale est e tra la Farnesina in viale della Moschea direzione San Giovanni e poi dalla Nomentana Salaria verso lo stadio Olimpico code anche all’interno della galleria Giovanni XXIII direzione gemelli code a tratti perintenso in uscita dae sul tratto Urbano della A24 della tangenziale a Tor Cervara rallentamenti e code anche sulle consolari in uscita dalla città infine la polizia locale segnala un incidente in Viale del Tintoretto tra via Benozzo Gozzoli e via Alessio Baldovinetti in direzione di via di Grotta Perfetta dettagli di queste ed altre notizie sul sito