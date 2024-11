Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-11-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità venerdì trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale indetto dai sindacati CGIL Uil e Cobas venerdì Dunque dalle 830 alle 17 e dalle 20 in poi saranno possibili stop su bus tram metropolitane e sulle ferrovie metro mare enord Nella notte tra giovedì e venerdì a rischio le linee di bus n interruzioni si potranno verificare anche nelle attività al pubblico diservizi per la mobilità l’agitazione non interesserà Ferrovie dello Stato ulteriori dettagli sullo sciopero di venerdì e tutti gli aggiornamenti sono sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità