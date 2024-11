Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-11-2024 ore 13:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità prevista dalle 18 di pomeriggio una manifestazione con corteo da via Mattia Battistini alla biblioteca comunale casa del parco per via Ennio Bonifazi via Boccea via Cardinale Oreglia Circonvallazione Cornelia via Domenico Tardini Parco del pineto e arrivo alla biblioteca per le ore 20 circa possibili deviazioni delpubblico e privato oltre che del trasporto pubblico locale al via questa sera la voglio alimentazione in orario notturno in via Cilicia che rimarrà chiusa aldalle 22 alle 5:30 tra Piazza Galeria e via Cristoforo Colombo deviazione linea bus e 77 lavori in telefono anche il viale dei Colli Portuensi fino al 20 dicembre riduzione di carreggiata in tratti saltuari E a seconda della avanzamento del cantiere inevitabiliIn collaborazione con Luce Verde infomobilità