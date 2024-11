Tottenham | frattura alla caviglia per Vicario si teme lungo stop

Leggi su Sportface.it

Brutte notizie per ile per la Nazionale italiana. Nel match vinto 4-0 contro il Manchester City si è infortunatoGugliemo. Il portiere azzurro ha riportato unadestra ed è stato già sottoposto ad intervento chirurgico. Siunper l’estremo difensore ex Empoli, che salterà sicuramente la sfida con la Roma in Europa League e rientrerà nei primi mesi del 2025. In questo periodo giocherà tra i pali il 36enne Fraser Forster.per, siSportFace.