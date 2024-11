Liberoquotidiano.it - Tornato dopo anni. Colpaccio-Giletti, ecco chi si presenta nel suo studio di Rai 3

Leggi su Liberoquotidiano.it

Grande ritorno per Michele Santoro. L'ex conduttore torna in Rai, nella sua terza rete, come ospite di Massimo. Succede a Lo Stato delle Cose. Da tempo lontano dagli schermi di Viale Mazzini (era il 2018/2019), il giornalista partecipò con il suo talk show "M" e al programma "Volare". Santoro però non è l'unico ospite di. Il conduttore prosegue l'inchiesta sulle curve di Inter e Milan con documenti esclusivi e importanti novità:il pentimento di uno dei capi ultrà dell'Inter Andrea Beretta, è stato trovato l'arsenale della curva Nord con kalashnikov, pistole e bombe a mano. Ma non solo, perché una nuova misura di custodia cautelare è stata emessa per il capo ultrà rossonero Luca Lucci. Finita qui? Niente affatto. In puntata si parla anche del dipinto "Concerto con bevitore" di Valentin de Boulogne, per il quale l'ex sottosegretario Vittorio Sgarbi è accusato di esportazione illecita di beni culturali.