2anews.it - The Space Cinema, in anteprima il film “Emilia Perez” in versione originale sottotitolata

Leggi su 2anews.it

Nei Thearriva in, in, il”. Martedì 26 novembre alle ore 20:45 Theproietterà ininin italiano “”. Per dare l’opportunità al pubblico di approfondire alcune tematiche deldirettamente da chi l’ha creato, prima della proiezione sarà trasmessa una .