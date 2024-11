Casertanews.it - Tentano di truffare una 80enne, due donne denunciate

Leggi su Casertanews.it

Una telefonata di un uomo a casa di unadi Letino, che spacciandosi per il nipote le diceva di essere stato fermato dai carabinieri e per evitare l'arresto doveva dargli molti soldi. Lo pseudo nipote chiedeva così alla nonna di preparare oro e soldi in suo possesso perchè di lì a poco.