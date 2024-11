Padovaoggi.it - Temporary flat by InCaseOf®

Il 29 novembre si terrà l’apertura di uno showroom temporaneo allestito in un piccolo appartamento per affitti brevi in centro a Padova, accessibile per una sola serata. L'evento offrirà l’opportunità di esplorare il progetto, concepito come sistema espositivo dedicato a privati, uffici.