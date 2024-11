Milanotoday.it - Tassista “insegue” i rapinatore e li fa arrestare dalla polizia

Leggi su Milanotoday.it

Ha assistito a una rapina, seguito i rapinatori con il suo taxi e li ha fatti. È successo in via Vitruvio a Milano nella mattinata di domenica 24 novembre, nei guai tre cittadini marocchini di 19, 18 e 22 anni che sono stati arrestati con l’accusa di rapina in concorso.