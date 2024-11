Inter-news.it - Tacchinardi: «Inter e Napoli più pronte. Un problema per la Juventus!»

Alessiosi è pronunciato sullo stato di forma dellae sulle sue ambizioni in vista del prosieguo della stagione. Dal suo punto di vista, l’e ilsono davanti per alcune ragioni.IL RAGIONAMENTO – Alessioha parlato a Radio Radio sul pareggio senza reti tra Milan e, prendendo spunto dal match per esprimersi sulle chances di successo dei bianconeri in questo campionato di Serie A. Questo il suo commento: «È difficile parlarne ora. Ad oggi si tratta di una squadra discreta, giovane, con buoni margini di crescita. Mi auguro che il mercato garantisca dei nuovi innesti, in particolare in attacco. Al contempo, non guardo alla Juve come una squadra in grado di colmare il divario con squadre come l’o il, per me più».sul divario traDOVE MIGLIORARE – Cosìsugli aspetti in cui ladeve migliorare per poter accrescere le proprie ambizioni in vista del resto della stagione 2024-2025: «Ora c’è un rallentamento, con un possesso palla lento e poche occasioni da gol.