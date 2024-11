Anconatoday.it - "Suona, vivi, Bontempi": lo spot natalizio dell'azienda marchigiana si lega allo "Zecchino d'Oro"

Leggi su Anconatoday.it

Potenza Picena diventa un vero e proprio set per raccontare come si può crescere con la passione per la musica., infatti, storico marchio marchigiano di strumenti musicali per bambini, torna a raccontarsi con lo". Un progetto di grande significato.