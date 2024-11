Modenatoday.it - Sul palco del Teatro Storchi i poemetti di Shakespeare raccontati da Valter Malosti

Leggi su Modenatoday.it

Dopo aver vinto nel 2009 il Premio dell’Associazione Nazionale Critici di(ANCT) per lo spettacolo ". Venere e Adone" e aver diretto nel 2012 "Lo stupro di Lucrezia" (Premio Ubu 2013 come nuova attrice under 30 ad Alice Spisa), il direttore di ERT /Nazionale