Veneziatoday.it - Stasera Venezia-Lecce: i convocati e la probabile formazione

Leggi su Veneziatoday.it

Crocevia importantissimo per ilcheal Penzo affronterà ilin uno scontro salvezza da non fallire, considerando sia il solo punto che divide le due squadre sia il fatto che nessuna delle altre squadre in lotta per non retrocedere non ha vinto in questo turno. Di.