Ilrestodelcarlino.it - Stalking e minacce, arrestato. Seguiva ovunque una sua ex amica. Spaventati anche i familiari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Aveva deciso, da qualche anno, di interrompere la conoscenza con un amico di vecchia data, in quanto era diventato nei suoi confronti, eccessivamente morboso. Da quel momento, l’uomo, un 53enne aveva iniziato a manifestare un atteggiamento ossessivo nei confronti della donna, assumendo condotte minacciose e persecutorie non solo nei confronti della vittima, madei suoi. Condotte a seguito delle quali, al termine delle indagini, il 53enne, residente a Reggio Emilia veniva denunciato dalle forze dell’ordine alla Procura di Reggio Emilia diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci in ordine al reato di atti persecutori. La Procura della Repubblica di Reggio ha richiesto quindi al Gip e ha ottenuto l’applicazione, nei confronti dell’uomo, della misura cautelare divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi dalla medesima frequentati, mantenendo una distanza di 800 metri e di non comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con la persona offesa, disponendo l’applicazione del braccialetto elettronico.