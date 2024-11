Lanotiziagiornale.it - Spunta la “convenienza” per imbavagliare le toghe

Il nuovo (e già contestato) Decreto Giustizia doveva arrivare ieri in Consiglio dei Ministri, ma l’assenza dei ministri di Forza Italia lo ha fatto slittare. E’ solo questione di tempo, però, perché il nuovo testo che contiene l’ennesimo bavaglio per i magistrati arriverà presto. Probabilmente già venerdì prossimo.La “” per chiudere la bocca ai giudiciStavolta la parola chiave individuata dal governo per chiudere la bocca ai giudici (evitandone le prese di posizione pubblicche su temi scottanti) è “”. In pratica la riforma in cantiere prevederebbe che se un magistrato prende posizione su un determinato tema, con un’intervista o un articolo di giornale, non potrà più occuparsi di procedimenti che potrebbero avere attinenza anche indiretta con quel tema.Fino a oggi la legge prevedeva chiari casi nei quali il giudice o il pm si deve astenere da un fascicolo.