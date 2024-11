Anteprima24.it - Spaccio e detenzione, eseguito ordine di carcerazione

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Avellino hanno tratto in arresto un 47enne del posto, in esecuzione di undiemesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli.L’ordinanza scaturisce da un provvedimento di determinazione di pene concorrenti per i reati didi sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato tradotto alla casa circondariale di Bellizzi Irpino, dove dovrà scontare una pena anni 4 mesi 7 e giorni 10 di reclusione. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai Carabinieri, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalitàL'articolodiproviene da Anteprima24.