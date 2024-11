Ferraratoday.it - Sorpresi alla guida in stato d'ebbrezza, due automobilisti nei guai

Leggi su Ferraratoday.it

Proseguono i controlli dei carabinieri della Compagnia di Portomaggiore. Nella scorsa giornata di venerdì 22, i militari Portuensi, hanno messo in campo a Portomaggiore e ad Argenta controlli straordinari per prevenire e reprimere violazioni alle regole della circolazione stradale, nonché in.