Genovatoday.it - Sorpresi a rubare (di nuovo) nel negozio: reazione violenta, schiaffi al dipendente

Leggi su Genovatoday.it

Arrestati dalla polizia in via Avio due uomini originari della Tunisia e senza fissa dimora di 42 e 49 anni. Gli agenti dell'Upgsp sono intervenuti, poco prima delle ore 19 di domenica, per soccorrere ildi un esercizio commerciale che stava subendo un’aggressione da parte della coppia.