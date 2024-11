Padovaoggi.it - Sorprende due ladri in casa e viene colpito da un lancio di oggetti

Nella prima mattinata di domenica 24 novembre, i carabinieri della stazione di Tombolo sono prontamente intervenuti in via Bocchiero dove il proprietario di un’abitazione al momento non occupata, durante un passaggio di controllo presso la sua residenza, ha notato segni di effrazione alla porta.