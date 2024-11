Quotidiano.net - Sono 41 i voli di Ita cancellati per lo sciopero di venerdì

A seguito della proclamazione dello "generale dei settori pubblici e privati e dello staff handler degli scali di Milano Linate e Venezia", previsto per "29 novembre", Ita Airways "si è vista costretta a cancellare 41nazionali, di cui 39 previsti nel giorno dello". Così la compagnia sul proprio sito, invitando tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata delloa verificare online lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto. Ita informa anche che, a "causa di lavori di manutenzione periodica della pista 2 dell'aeroporto di Fiumicino", potrebbero verificarsi, in alcune fasce orarie, "ritardi deiche interessano lo scalo romano fino al 28/11". Anche in questo caso la compagnia invita i passeggeri a verificare lo stato del volo sul sito.