Biccy.it - Sonia Bruganelli commenta l’abbandono di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle

Leggi su Biccy.it

ospite a La Vita in Diretta hato la notizia diramata dalla Rai e che vedeallontanato dacon leper divergenze con la produzione. “La produzione dicon le” – si legge sulla nota ufficiale – “di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestronon proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso“.“Io la notizia l’ho sentita insieme a voi, stavo in ascensore” – ha esordito– “Non so cosa dire, evidentemente ci sono state delle divergenze e quindi entrambe le parti non si sono sentite di continuare questa collaborazione. Non ho ancora parlato con, quindi non so quello che è accaduto. Se secondo me anche lui ha maturato che non c’erano le condizioni per continuare? Questo non lo so, non penso sia il caso di parlare di una situazione che non mi riguarda per quanto riguarda il mio percorso acon le”.