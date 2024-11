Anconatoday.it - Soldi in cambio del silenzio sulla "tresca" di un ex collega: scoperta ed arrestata una 29enne

Leggi su Anconatoday.it

RAVENNA – Richieste diper non far divenire di dominio pubblico la relazione extraconiugale tra un suo exe una donna sposata, se l’uomo non avesse acconsentito alle richieste di denaro. I Carabinieri di Lido Adriano, nella serata di venerdì, hanno arrestato con l’accusa di.