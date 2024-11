Fanpage.it - Sharon Stone al Torino Film Fest in smoking: giacca e camicia vanno abbinate alla gonna con strascico

Leggi su Fanpage.it

è tornata sul red carpet delival 2024 e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato. Per lei niente paillettes o abiti da gala, ha preferito il classicoma in versione rivisitata.