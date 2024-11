Calcionews24.com - Serie A, il campionato delle 5 sorelle (e almeno una cugina): in Italia regna l’incertezza

Leggi su Calcionews24.com

LaA è di gran lunga ilpiù equilibrato d’Europa: 5 squadre in 1 punto: il paragone con le principali leghe europee Non esistono criteri oggettivi per definire come unsia meglio di altri, ma ogni competizione può scegliere i suoi criteri per portare avanti la propria tesi: se Premier League e .