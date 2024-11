Spazionapoli.it - Serata speciale per Conte: dove è andato il tecnico azzurro, tifosi in delirio

Leggi su Spazionapoli.it

Antoniosi è concesso unadi svago molto: ilè stato accolto davvero alla grande dailì presenti.Antonioha già conquistato tutti i. Come se non fosse bastato l’entusiasmo generato già al momento del suo addio, ilha avuto anche il supporto dei risultati. Il primo posto in classifica del suo Napoli ha infatti riportato grandissimo entusiasmo nella tifoseria, facendo sognare un nuovo tricolore.La vittoria contro la Roma ha confermato il trend positivo ed è stata fondamentale per tenere il clubin vetta in questo ciclo terribile che l’ha vista affrontare Milan, Atalanta, Inter e proprio i giallorossi. Domenica avverrà invece un’altra trasferta non agevolissima contro il Torino, prima di un altro big match come quello contro la Lazio.