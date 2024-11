Ilrestodelcarlino.it - Scontro fra auto e moto: è grave un 34enne

Unciclista è rimasto ferito ieri pomeriggio, verso le 18, in un incidente avvenuto in via Fiorentina a Casalgrande. Si è verificato unotra unae un’. Il centauro, unresidente a Viano, è stato soccorso dagli operatori inviati dal 118. Il giovane, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato urgentemente portato all’arcispedale Santa Maria Nuova per le cure del caso. Le sue condizioni di salute sono state giudicate gravi. In via Fiorentina è anche intervenuta la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per eseguire i rilievi del sinistro.