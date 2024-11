Ilgiorno.it - Sciopero generale del 29 novembre. A Milano metro e bus a rischio, 20 voli cancellati da Linate

, 252024 – Venerdì 29rischia di essere una giornata di grossi disagi in tutta Italia, a causa delloindetto da Cgil e Uil (tra gli aderenti ci sono anche Cobas Lavoro Privato, Cub e Sgb) per chiedere di cambiare la manovra di bilancio, considerata inadeguata a risolvere i problemi del Paese, e per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. I settori aAtm Ida e perLe motivazioni delloI settori aLa protesta sarà di 24 ore e non riguarderà i treni che circoleranno normalmente. A, invece, bus, tram epolitane con orari differenti da città a città, oltre agli aerei, il personale delle autostrade e quello sanitario.