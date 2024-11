Vicenzatoday.it - Schianto tra auto, una prende fuoco: miracolosamente illesi i conducenti

Leggi su Vicenzatoday.it

Poco prima delel 16 di lunedì, i vigili delsono intervenuti all’incrocio tra via Ca’ Vico e via Salute a Rossano Veneto per lo scontro tra duee l’incendio di una: nessuna persona è rimasta ferita.Subito dopo lo scontro tra le due Fiat Punto, una delle due ha iniziato a fumare, i.