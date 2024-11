Ilrestodelcarlino.it - Schianto all’incrocio. Chiusa via Covignano e il traffico va in tilt

È stata una mattinata di passione quella trascorsa ieri dalle 9.30 tra la Statale 16 e viatra le due direttrici si è verificato un incidente tra due auto, con una Fiat 500 che ha colpito un’altra Fiat mentre quest’ultima s’immetteva nella Statale provenendo da via. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale del 118. Una persona è rimasta ferita e trasferita in ospedale non in gravi condizioni. Per consentire i rilievi però è stato necessario chiudere il tratto tra vialato mare e la rotatoria, con disagi a cascata sulla circolazione nella zona.