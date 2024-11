Lanazione.it - "Scelta grave e irresponsabile. Viareggio venga reintegrata"

"È incomprensibile echesia stata esclusa dall’assemblea dei soci del Consorzio di Bonifica senza alcuna motivazione plausibile, soprattutto considerando che la sede del Consorzio si trova proprio in città, che è la seconda in provincia per contributi economici". Lo sostiene Fabrizio Miracolo, attualmente presidente del Pucciniano, all’indomani della ratifica dell’esclusione di. "Escludere un Comune che svolge un ruolo centrale non solo in termini geografici, ma anche economici – prosegue Miracolo – è un atto ingiustificabile che mina la trasparenza e la legittimità dell’ente. È fondamentale cheno fornite spiegazioni chiare e cheimmediatamente nella rappresentanza consortile, per garantire un’adeguata tutela degli interessi del territorio e il buon funzionamento del Consorzio".