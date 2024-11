Ilrestodelcarlino.it - Sbandieratori e musici sfilano a Hollywood

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo 9 anni, glifaentini del Palio del Niballo sono stati nuovamente invitati alla tradizionale parata di Natale a, fra le stelle del cinema americano. Da mercoledì 27 novembre a venerdì 6 dicembre una delegazione die figuranti del Niballo sarà in trasferta negli Stati Uniti per partecipare alla 92esima edizione dellaChristmas Parade di Los Angeles, domenica 1 dicembre per le vie diin occasione dei festeggiamenti per il giorno del Ringraziamento. Sarà trasmessa su tutto il territorio americano. La delegazione faentina guidata da Ivan Samorì sarà composta da 20 persone: 8, 6e 6 figuranti in rappresentanza dei cinque rioni e del gruppo municipale. Inoltre i faentini sono attesi anche agli Universal Studios il 30 novembre per una piccola esibizione.