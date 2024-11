Ilgiorno.it - Saranno feste con la valigia in mano

Sarà un Natale all'insegna dei viaggi. Questo è uno dei più interessanti risultati dell'Amex Trendex. Il 57% degli italiani intendono viaggiare durante le prossime festività, ma c'è di più perché lo faranno principalmente per piacere piuttosto che per visitare amici e parenti, con l'81% che si dichiara disposto a spendere di più in cambio di un'esperienza confortevole e di svago. Parlando di budget, la cifra che sono disposti a spendere è in media di 843 euro. Nel dettaglio la ricerca evidenzia anche la destinazione: il 61% resterà il nostro Paese, mentre il 54% prevede di recarsi all'estero e la metà dei viaggiatori pianifica le proprie vacanze con familiari e partner, entrambi in cima alla lista dei compagni di viaggio preferiti. Perché in fondo viaggiare a Natale rende tutto ancora più magico.