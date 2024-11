Anteprima24.it - Sangue sulle strade: auto si scontra con moto: muore a 31 anni

Tempo di lettura: < 1 minutoUnciclista di 31ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio sulla Statale 303 dell’Alta Irpinia.Secondo la ricostruzione dei carabinieri, un’condotta da una donna di 47avrebbe invaso la corsia opposta impattando frontalmente ilciclista che è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale a Sant’Angelo dei Lombardi.La donna è stata invece medicata nell’ospedale di Ariano Irpino: le sue condizioni non sono preoccupanti. L’incidente si è verificato nei pressi del bivio che collega l’Alta Irpinia alla Valle dell’UnitàL'articolosicona 31proviene da Anteprima24.it.