Livornotoday.it - San Marco, occupano abusivamente e danneggiano un edificio demaniale: denunciati

Leggi su Livornotoday.it

Due persone di origine straniera sono state denunciate per danneggiamento e invasione di edifici e nei loro confronti sono state avviate le pratiche per l'espulsione dal territorio italiano. Nei giorni scorsi i carabinieri si sono portati in via Eugenia (San) dopo la segnalazione di alcuni.