Viterbotoday.it - Salvatore Cangianiello, il giovane talento viterbese in prova all'Arezzo

Leggi su Viterbotoday.it

, continua ad allenarsi duramente per il grande salto. Il calciatore, attualmente in forza alla Narnese, sta effettuando proprio in questi giorni una serie di provini in vari club professionistici. Tra questi c’è l’, squadra nella quale il.