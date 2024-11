Russia Londra e Parigi | ipotesi invio soldati Germania pensa a bunker antiatomici

Leggi su .com

(Adnkronos) – Francia e Regno Unito non escludono l'di inviarein Ucraina. La, davanti all'di un'escalation della guerra tra Kiev e la, comincia are ai. Il quadro del conflitto, in corso da oltre 1000 giorni, in questo momento appare condizionato da due fattori. Donald Trump tra meno di .L'articoloproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.