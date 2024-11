Napolipiu.com - Rrahmani: “Prima era caos, ora vi dico perché è diverso! E sullo scudetto…”

Il difensore kosovaro ha parlato in mixed zone dopo la vittoria sulla Roma, analizzando il momento degli azzurri. Amirrompe il silenzio dopo il successo contro la Roma. Il centrale del Napoli, intercettato in mixed zone dai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi su diversi aspetti.“Vittoria importante. Abbiamo avuto pazienza, anche0-0”, ha esordito il difensore kosovaro, evidenziando la crescita del gruppo: “L’anno scorso entravamo in ansia ed in unin situazioni del genere, abbiamo saputo aspettare che arrivasse il nostro momento. Anche l’1-0 è una vittoria”.Parole di elogio per il lavoro di squadra e per il compagno di reparto: “Quando difende tutta la squadra per noi difensori è molto più semplice, quando ci aiutano i centrocampisti e gli attaccanti per noi è più facile.