Primacampania.it - Rapinato il conducente di un furgone a Pomigliano

Leggi su Primacampania.it

D’ARCO – Un grave episodio si è verificato intorno alle 12:30 nel quartiere di Paciano, dove l’autista di unimpegnato in attività di consegna è stato preso di mira da due malviventi.Secondo le prime ricostruzioni, iri, a bordo di uno scooter, hanno intercettato il veicolo, costringendo ila fermarsi. Sotto minaccia, gli uomini hanno intimato all’autista di consegnare il portafoglio, il telefono cellulare e il tablet aziendale.Dopo aver sottratto gli oggetti di valore, i due si sono rapidamente dileguati, facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente allertati, i carabinieri si sono recati sul luogo dell’accaduto per avviare le indagini.Le forze dell’ordine stanno analizzando eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire all’identità dei responsabili.