Reggiotoday.it - Raccolta rifiuti, c'è ancora tempo per partecipare al questionario sulla qualità del servizio: ecco fino a quando

Leggi su Reggiotoday.it

Ultimi giorni per esprime il proprio gradimento suldia Reggio Calabria. Un indagine, in forma anomina, per migliorare ladel. Già dalla prima settimana di questo mese è stato pubblicato, infatti, on line, sul sito iopartecipo.reggiocal.it, il.