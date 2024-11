Europa.today.it - Quando canta Mina, si ferma (ancora) il tempo

Leggi su Europa.today.it

Per carità, non è che debba diventare una regola o, peggio, un modello:, risponde solo a sé stessa. Fa musica dalla fine degli anni cinquanta, è un’autentica leggenda, una pioniera delle rivoluzioni di costume e questo giocare con il silenzio e l’assenza va avanti da una vita. Non.