Liberoquotidiano.it - "Quando arriva il vero peggioramento": Giuliacci, una previsione da incubo

Attenzione a questa settimana che è appena iniziata. Il meteo cambia volto, ci prende per mano e ci accompagna verso il baratro dell'inverno gelido. E a fare un quadro chiaro della situazione è unapiuttosto accurata del colonnello Mariosu meteo.it: "In base alle mappe più aggiornate, già nella giornata di lunedì 25 novembre una perturbazione si avvicinerà all'Italia, per poi attraversare velocemente la Penisola entro il giorno successivo, martedì 26 novembre. Questa nuova perturbazione, avvicinandosi all'Italia, lunedì porterà le sue prime deboli piogge sulle regioni tirreniche, ma ilarriverà alla fine del giorno,investirà direttamente la Penisola. Nella notte tra lunedì e martedì infatti sono attese piogge sparse su tutto il Nordovest, Toscana e Lazio, con nevicate sulle zone alpine al di sopra di 1000-1200 metri: quindi una nuova imbiancata sulle montagne di Valle D'Aosta, Piemonte e Lombardia", fa sapere il colonnello.