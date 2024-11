Infobetting.com - PSV-Shakhtar Donetsk (Champions League, 27-11-2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Psv esi sfidano per un posto al sole nel girone unico della, con i padroni di casa a 5 punti e gli ospiti a 4 questa è una sfida da non sbagliare per provare a prendersi almeno un posto tra le prime ventiquattro che vale i playoff per l’accesso agli .InfoBetting: Scommesse Sportive e